Кличко сообщил о прибытии в Киев новой системы ПВО

В Киев прибыла новая система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 28 октября сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено <...>», — сказал он в эфире телеканала «Киев».

Кличко не уточнил, какая именно система поступила на вооружение и какое у нее происхождение.

25 октября глава компании — производителя техники Raytheon Technologies Грег Хейс заявил о том, что США передали Украине два первых зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Он уточнил, что США пока не одобрили отправку на Украину систем ПВО Patriot, несмотря на то что переговоры на эту тему ведутся регулярно.

Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки Европой систем ПВО. По его словам, Украине «жизненно важна» противовоздушная оборона. Он отметил, что системы ПВО производит как Италия, так и Франция, Германия и другие страны.

24 октября Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем ПВО. Ранее в тот же день глава минобороны Израиля Бени Ганц в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым еще раз указал, что страна не будет поставлять вооружения Киеву.

Тогда же канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшее время поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он напомнил, что Германия ранее уже передавала Киеву систему ПВО IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

Ранее, 20 октября, газета The Washington Post сообщила, что Украине не хватает систем ПВО для обороны каждой части страны. По данным издания, большая часть украинских систем была создана еще в советское время и устарела.

16 октября представитель министерства обороны США генерал Пэт Райдер сообщал, что Киев получит американские ПВО.

Также в октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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