The Washington Post сообщила о недостатке систем ПВО на Украине

Украине не хватает систем ПВО для обороны каждой части страны. Об этом 20 октября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских политиков и военных.

Издание пообщалось с одним из капитанов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиром Климиным. По его словам, сейчас контроль за территориями страны происходит за счет разведывательных данных и информации о ландшафте в связи с отсутствием необходимого количества систем ПВО.

«Сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером», — рассказала газете исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.

Отмечается, что большая часть украинских систем ПВО были созданы еще в советское время. На сегодняшний день большинству из них более 30 лет.

Денис Смажный — начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины — в настоящий момент находится за границей, обучаясь управлению системами NASAMS. По его словам, совсем скоро украинские ПВО «перестанут справляться с целями». Он также добавил, что в стране заканчиваются ракеты.

19 октября глава Минобороны Израиля Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять свои системы противовоздушной обороны и прочее вооружение для нужд ВСУ из-за оперативных соображений. При этом, по его словам, страна продолжает поддерживать Киев.

Ранее, 16 октября, представитель министерства обороны США генерал Пэт Райдер сообщал, что Киев получит американские ПВО. До этого, 26 августа, Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК для Украины на сумму $182 млн с концерном Raytheon.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 11 октября подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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