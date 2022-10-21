Реклама
Прямой эфир
Мир
Депутат Поллард призвал избегать эскалации с РФ после инцидента с Су-27
Мир
Орбан назвал Венгрию не одинокой в протесте против потолка цен на газ страной
Мир
Новый посол Украины в ФРГ обеспокоил немцев не меньше предшественника Мельника
Авто
Россия и Белоруссия совместно создадут беспилотный тягач
Общество
Чижов не рассчитывает на «здравый смысл» при рассмотрении дел об аресте пяти россиян
Мир
Первый зампред комитета СФ по обороне пояснил особенности новых режимов в России
Мир
WP узнала о плане Маска уволить сотрудников Twitter
Общество
Из Сирии вернулись 38 российских детей при содействии омбудсмена Львовой-Беловой
Армия
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили опорный пункт украинских боевиков
Политика
Экс-постпред РФ при ЕС заявил о необходимости сохранения российского присутствия в Европе
Мир
Выгнавший украинок ресторатор назвал США опасностью для мира
Мир
США заявили о подозрении Артема Усса в контрабанде нефти из Венесуэлы

The Washington Post сообщила о недостатке систем ПВО на Украине

WP: Украине не хватает систем ПВО для прикрытия каждой части страны
0
Фото: Global Look Press/ABACA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине не хватает систем ПВО для обороны каждой части страны. Об этом 20 октября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских политиков и военных.

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

Издание пообщалось с одним из капитанов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиром Климиным. По его словам, сейчас контроль за территориями страны происходит за счет разведывательных данных и информации о ландшафте в связи с отсутствием необходимого количества систем ПВО.

«Сейчас наша ПВО — это буквально парень со Стингером», — рассказала газете исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк.

Отмечается, что большая часть украинских систем ПВО были созданы еще в советское время. На сегодняшний день большинству из них более 30 лет.

Денис Смажный — начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины — в настоящий момент находится за границей, обучаясь управлению системами NASAMS. По его словам, совсем скоро украинские ПВО «перестанут справляться с целями». Он также добавил, что в стране заканчиваются ракеты.

19 октября глава Минобороны Израиля Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять свои системы противовоздушной обороны и прочее вооружение для нужд ВСУ из-за оперативных соображений. При этом, по его словам, страна продолжает поддерживать Киев.

Ранее, 16 октября, представитель министерства обороны США генерал Пэт Райдер сообщал, что Киев получит американские ПВО. До этого, 26 августа, Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК для Украины на сумму $182 млн с концерном Raytheon.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 11 октября подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022