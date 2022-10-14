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Франция поставит Украине ЗРК Crotale и РЛС GM200

Газета Le Figaro: Франция поставит Украине ЗРК Crotale и РЛС GM200
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Фото: commons.wikimedia.org
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Париж отправит Киеву зенитно-ракетные комплексы малой дальности Crotale, снаряды к ним и радиолокационные системы GM200. Об этом 14 октября говорится в сообщении на сайте газеты Le Figaro.

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«Эффективная противовоздушная оборона не может функционировать без этой пары обнаружения и перехвата ракет», — говорится в публикации.

Франция также рассматривает возможность отправки Украине ракетных установок LRU. Это вооружение способно наносить удары на дальности до 70 км.

Как отмечается в статье, в армии Франции насчитывается всего 13 таких систем.

12 октября президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о сотрудничестве с Данией по вопросу передачи дополнительных артиллерийских установок CAESAR Украине. Париж обсуждает тему поставок с Копенгагеном, поскольку изначально эти орудия предназначались для Дании, объяснил он.

Париж уже поставил Украине 18 гаубиц CAESAR, а сейчас намерены поставить еще шесть.

10 октября читатели Le Figaro возмутились из-за планов французского лидера направить в Киев очередную партию самоходных артиллерийских установок CAESAR. Интернет-пользователи раскритиковали власти страны за пренебрежение интересами собственных граждан.

Ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщали, что украинские военные используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, речь шла об установке CAESAR.

Помимо поставок самоходных гаубиц CAESAR, Франция заявляла о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе тяжелого. Представитель России при ООН Василий Небензя еще в июне заявлял, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО). Решение о ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе в связи с обстрелами украинских войск. Киев ведет военные действия против жителей, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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