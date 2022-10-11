Читателей Le Figaro возмутило заявление Макрона о поставках Киеву САУ Caesar

Французы возмутились заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он собирается поставить Киеву новую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Ceasar. Свое недовольство они высказали в комментариях под статьей французского издания Le Figaro об этом обещании французского президента, опубликованной в понедельник, 10 октября.

Пользователи в ярких красках высказали свое мнение.

«Я сыт по горло тем, что мои налоги идут на это, когда во Франции так много дел, и нас просят лишить себя всего (энергии, здравоохранения, образования, полиции, правосудия)», — написал один из них.

Другой с иронией также отметил, что дела в самой Франции не так хороши.

«Учитывая возврат французского общества к Средневековью, скоро мы сможем посылать им только луки и стрелы!» — прокомментировал заявление о новых поставках на Украину.

Третий читатель выразил опасения, что подобная политика может привести к еще большей эскалации конфликта.

«Опасность таких действий приведет нас к мировой войне с Россией!» — предостерег он.

Еще один пользователь возмутился тем, что «граждане Франции не имеют права голоса, и это сказывается на их жизни и покупательной способности». «По приказу США Европа начала великий марш к пропасти», — отметил читатель.

В статье, вызвавшей негативную реакцию французских читателей подчеркивается, что Макрон выразил «крайнюю обеспокоенность» серией российских ударов по Украине 10 октября, и пообещал увеличить военную помощь Франции Украине во время экстренного телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В понедельник несколько взрывов произошло в центре Киева. Также под ударами оказались Харьков, Днепропетровск, Львов и другие города. Кроме того, в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщали об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум и Житомира. В некоторых городах нет света и водоснабжения, наблюдаются перебои в работе интернета.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

До этого, 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате взрыва погибли три человека. Российский Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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