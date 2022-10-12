Макрон заявил о сотрудничестве с Данией в рамках военной помощи Киеву

Франция сотрудничает с Данией по вопросу передачи дополнительных артиллерийских установок CAESAR Украине. Об этом в среду, 12 октября, заявил президент республики Эммануэль Макрон.

«С начала конфликта мы поставили Украине 18 гаубиц CAESAR, а сейчас намерены поставить еще шесть», — сказал глава государства в интервью для телеканала France 2.

Он отметил, что Париж обсуждает тему поставок с Копенгагеном, поскольку изначально эти орудия предназначались для Дании.

Между тем 10 октября читатели издания Le Figaro возмутились из-за планов французского лидера направить в Киев очередную партию партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Интернет-пользователи раскритиковали власти страны за пренебрежение интересами собственных граждан.

В статье, вызвавшей негативную реакцию, подчеркивается, что Макрон выразил «крайнюю обеспокоенность» серией российских ударов по Украине и пообещал увеличить военную помощь Франции Украине во время экстренного телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщали, что украинские военные используют французскую артиллерию калибра 155 мм для обстрела Донецка. В частности, речь идет об установке CAESAR.

Помимо поставок самоходных гаубиц CAESAR, Франция заявляла о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе тяжелого. Представитель России при ООН Василий Небензя еще в июне заявлял, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России».

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО). Решение о ее начале было объявлено 24 февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в связи с обстрелами украинских войск. Киев ведет военные действия против жителей, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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