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FP рассказал о беспокойстве НАТО дальнейшими поставками оружия на Украину

Foreign Policy: в НАТО обеспокоены дальнейшими поставками оружия на Украину
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Запад опасается, что из-за продолжительных поставок оружия Киеву собственные силы обороны НАТО и европейских стран останутся без необходимых запасов военной техники. Об этом 16 ноября пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на анонимный источник из НАТО.

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«Я думаю, теперь все достаточно обеспокоены», — приводят авторы статьи слова чиновника альянса.

По его словам, в НАТО идет обсуждение возможностей поддержки членов организации, если их запасы оружия упадут ниже уровня, который необходим для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора.

Особую обеспокоенность внутри самого альянса вызывает также и то, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет о продолжении помощи Украине.

Кроме того, в Белом доме идет обсуждение того, что администрация президента США Джо Байдена и союзники должны были лучше подготовиться и увеличить производство необходимого военного оборудования, говорится в статье.

«НАТО на самом деле не планирует вести подобные конфликты, и под этим я подразумеваю войны со сверхинтенсивным использованием артиллерийских систем и большого количества танковых и артиллерийских снарядов. Мы никогда не были готовы к такого рода войне», — цитируется в статье старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган.

Авторы материала отмечают, что американские производители оружия боятся, что при прекращении конфликта они не успеют выполнить все заказы, а европейские не хотят увеличивать производство.

В статье утверждается, что официальные лица США и НАТО не видят определенного конца конфликта, поэтому западные военные готовятся к переменам.

16 ноября Столтенберг заявил, что приоритетом для Североатлантического альянса являются поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). При этом он подчеркнул, что НАТО не является частью конфликта на Украине.

11 ноября официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о планах Вашингтона помочь Киеву создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

За день до этого Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Украинская сторона, как ожидается, получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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