США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 ноября заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Что касается Украины, то мы продолжим оказывать ей необходимую помощь в сфере безопасности, что также включает системы класса «земля–воздух» для противодействия угрозам, которые несут иранские вооружения», ― рассказал журналистам Прайс.

Также в этот день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о планах США помочь Украине создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

Сингх рассказала о результатах применения Киевом систем HAWK или IRIS-T, которые ему предоставила Германия, или систем AVENGER от США.

«Все они имеют различную дальность действия, все они вносят различный вклад на поле боя, что делает ВСУ эффективными. Я бы предоставила им самим говорить о том, что они считают наиболее эффективным в конечном итоге, и об их (системах ПВО ― Ред.) применении», ― отметила представитель Пентагона.

Ранее, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Еще Вашингтон доставит Киеву гранатометы, стрелковое оружие, оптику и боеприпасы, защитное снаряжение для зимы.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В то же время онлайн-журнал National Interest предупредил США о расплате за поставки оружия Киеву. Издание отметило, что американская армия столкнулась с уменьшением арсеналов.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине, противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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