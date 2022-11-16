Генсек НАТО назвал приоритетом поставки Украине систем ПВО

Приоритетом для Североатлантического альянса являются поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 16 ноября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО и союзники оказывают поддержку Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону <...> Наш главный приоритет в настоящее время — это предоставление Украине еще больше систем ПВО», — сказал он журналистам по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов из-за инцидента в Польше.

При этом он подчеркнул, что НАТО не является частью конфликта на Украине.

Днем ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что США считают приоритетом поддержку энергетической инфраструктуры Украины и обеспечение ее средствами ПВО. Он отметил, что в связи со скорым наступлением зимы будут обсуждаться и другие меры поддержки, в том числе «в плане наземных боевых возможностей и их возможностей в холодную погоду».

11 ноября официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о планах Вашингтона помочь Киеву создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

За день до этого Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Украинская сторона, как ожидается, получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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