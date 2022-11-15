США считают приоритетом поставки Украине средств ПВО

США считают приоритетом обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны (ПВО) и поддержку ее энергетической инфраструктуры. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Райдер также добавил, что поддержание энергетической инфраструктуры Украины также является приоритетной задачей.

«Мы будем продолжать работать с Украиной над тем, как мы можем наилучшим образом поддержать их в вопросах, касающихся ПВО. Скоро наступит зима, поэтому мы будем обсуждать и другие аспекты, какую поддержку мы можем оказать в плане их наземных боевых возможностей, их возможностей в холодную погоду, а также в плане того, что мы можем сделать для поддержки их энергетической инфраструктуры», — передает слова Райдера ТАСС.

11 ноября официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о планах США помочь Украине создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.