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В США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине

WP: США и ЕС столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Andreas Beil
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США и их европейские союзники изо всех сил пытаются обеспечить Украину достаточным количеством оружия и боеприпасов. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на военного чиновника из НАТО.

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По словам источника, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

«Запад попал в сложную ситуацию. Многое [вооружение] уже передано. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах», — рассказал собеседник газеты.

Он также подчеркнул, что, в то время как США и Европа «копаются в своих запасах», Россия обладает огромным количеством оружия, техники и боеприпасов на хранении.

17 ноября парламент Швеции одобрил передачу военной техники Киеву на сумму свыше $280 млн. Отмечается, что это касается систем противовоздушной обороны, включая квалифицированные боекомплекты, а также боевых бронированных машин и личного снаряжения.

16 ноября администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Западные страны начали поставлять Украине оружие на фоне спецоперации России по защите жителей Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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