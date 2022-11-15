Боррель заявил о необходимости потратить на оборону стран ЕС еще €70 млрд

Странам Евросоюза (ЕС) необходимо дополнительно выделить на оборону €70 млрд, заявил 15 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

На пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран ЕС глава евродипломатии уточнил, что сделать это необходимо до 2025 года.

По прибытии на заседание Боррель сделал заявление о том, что силы быстрого реагирования ЕС численностью до 5 тыс. человек должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году.

На самой встрече, как сообщалось, министры обсудят два оперативных сценария, в которых ЕС может задействовать силы быстрого реагирования. А также совместные усилия по восполнению запасов оружия на складах в странах ЕС, значительная часть которого была отправлена на Украину.

Накануне Боррель заявил, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия как минимум на €8 млрд. По его словам, эта сумма составляет 45% от объема поставок оружия Украине от США.

В июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге. По его словам, планируется трансформировать силы быстрого реагирования НАТО и увеличить их численность до более чем 100 тыс. человек. Также он рассказал, что на восточном фланге альянс планирует создать склады вооружений.

В ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское Министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.