Столтенберг назвал поставку оружия Киеву единственным путем к миру

НАТО признает стремление Украины присоединится к альянсу, но главным приоритетом для него является военная поддержка Киева. Об этом заявил во вторник, 29 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран — членов организации.

«Мы обсуждаем, как усилить наше партнерство с Украиной и помочь стране двигаться к членству в НАТО. Мы подтвердили наше решение от 2008 года. Мы показали, что наши двери открыты, пригласив Швецию и Финляндию, Северную Македонию и Черногорию. Но главный фокус сейчас состоит в том, чтобы предоставить срочную помощь Украине, чтобы она могла защищать себя и починить энергетическую инфраструктуру», — сказал он.

Кроме того, Столтенберг заявил, что НАТО считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия Киеву.

«Парадоксально, но единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение военных поставок», — заявил Столтенберг.

Для НАТО, по его словам, долгосрочный мир на Украине возможен, только «если Россия не добьется победы».

До этого, 27 ноября, Столтенберг отметил, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран, однако поддержку Киева необходимо увеличить. Генсек НАТО особо отметил Германию, похвалив ее за поставки оружия украинской стороне.

Между тем китайская газета Global Times («Хуаньцю шибао») сообщила во вторник, что европейские члены НАТО могут сократить помощь и поставки вооружения Украине из-за их собственного истощения. Как отметили в статье, в связи с тем что Европе предстоит сложная зима из-за энергокризиса, лидеры европейских стран не желают усугублять сложившуюся проблему, так как это в дальнейшем может сказаться на их поддержке избирателями на выборах.

28 ноября посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что на фоне помощи Украине склады военной техники стран альянса начали пустеть. По его словам, в последнее время страны НАТО снизили свою активность в поставках вооружения Киеву.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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