Европейские члены НАТО могут сократить помощь и поставки вооружения Украине из-за их собственного истощения. Об этом сообщила 29 ноября китайская газета Global Times («Хуаньцю шибао»).

«Государства — члены НАТО, особенно в Европе, демонстрируют признаки истощения. ‹...› Они заплатили огромную цену за оказание помощи Украине, ‹...› страдая от стремительного роста счетов за электроэнергию и высокой инфляции. ‹...› Судя по сегодняшнему затруднительному положению Европы, европейским членам НАТО трудно продолжать оказывать помощь Украине», — пишет издание.

В статье также отмечается, что в связи с тем, что Европе предстоит сложная зима из-за энергокризиса, лидеры европейских стран не желают усугублять сложившуюся проблему, так как это в дальнейшем может сказаться на их поддержке избирателями на выборах.

«В результате вполне возможен сценарий резкого сокращения помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки останутся лишь на символическом уровне», — рассказал изданию научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян.

По его мнению, впоследствии страны НАТО и Европы в целом могут начать переговоры с Россией с целью урегулировать ситуацию на Украине.

28 ноября посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что на фоне помощи Украине склады военной техники стран альянса начали пустеть. По его словам, в последнее время страны НАТО снизили свою активность в поставках вооружения Киеву.

За день до этого генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран. Между тем он призвал увеличить поддержку Киева.

Тогда же обозреватель издания The Guardian Саймон Тисдалл указал, что страны Запада начали ощущать грядущие последствия предоставленной Украине помощи.

Еще в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что НАТО, продолжая накачивать Киев оружием, приближается к столкновению с Россией.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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