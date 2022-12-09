Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о предложениях посодействовать в обмене заключенными с США
Происшествия
ВСУ вновь открыли огонь по центру Донецка
Мир
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн
Мир
Сунак пообещал поставку новой военной помощи на Украину в ближайшие недели
Экономика
Россия ввела пошлины на ввоз ряда товаров из недружественных стран
Мир
Группа российских дипломатов покинет США в январе по настоянию Вашингтона
Армия
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
Мир
Минфин США ввел санкции против командования Военно-транспортной авиации России
Общество
Минюст внес журналистов Фишмана и Аскерова в реестр иноагентов
Мир
США ввели санкции в отношении ВКС РФ и центра беспилотной авиации Минобороны
Спорт
Сборная Хорватии победила Бразилию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2022
Мир
Антонов заявил о продолжающихся угрозах сотрудникам посольства России в США
Сюжет:

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

США объявили о пакете помощи Украине на $275 млн со средствами ПВО и борьбы с дронами
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн. Об этом 9 декабря на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Заклятые друзья: почему Грузия отказывается помогать Украине против России
В Тбилиси решили не передавать Киеву оружие и не открывать второй фронт на Кавказе

«Сегодня я рад объявить, что новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 млн скоро будет отправлен», — сказал он.

В пакет американской военной помощи Киеву войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), борьбы с беспилотниками и боеприпасы для артиллерии.

По словам Кирби, Белый дом согласен с усилением контроля за передаваемыми Украине средствами.

Ранее в пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что скоро Киев получит американские и немецкие танки, комплексы противоракетной обороны (ПРО) и ракетные установки. Поставки ожидаются в течение ближайших месяцев.

Также 9 декабря сообщалось, что Болгария впервые отправит Украине военную помощь. Правительственные чиновники заявили, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.

Накануне военный эксперт Питер Сучиу заявил, что боевая техника, которую западные страны поставляют Киеву, на самом деле потом частично попадает на черные рынки по всему миру. Более того, он отметил сложность отслеживания конечной точки доставки вооружений.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022