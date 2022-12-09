Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн. Об этом 9 декабря на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Сегодня я рад объявить, что новый пакет оборонной помощи Украине в размере $275 млн скоро будет отправлен», — сказал он.

В пакет американской военной помощи Киеву войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), борьбы с беспилотниками и боеприпасы для артиллерии.

По словам Кирби, Белый дом согласен с усилением контроля за передаваемыми Украине средствами.

Ранее в пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что скоро Киев получит американские и немецкие танки, комплексы противоракетной обороны (ПРО) и ракетные установки. Поставки ожидаются в течение ближайших месяцев.

Также 9 декабря сообщалось, что Болгария впервые отправит Украине военную помощь. Правительственные чиновники заявили, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.

Накануне военный эксперт Питер Сучиу заявил, что боевая техника, которую западные страны поставляют Киеву, на самом деле потом частично попадает на черные рынки по всему миру. Более того, он отметил сложность отслеживания конечной точки доставки вооружений.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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