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В офисе Зеленского анонсировали скорое получение зарубежных танков

Советник офиса президента Украины Подоляк анонсировал скорое получение западных систем ПВО и танков
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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уже скоро Киев получит американские и немецкие танки, комплексы противоракетной обороны (ПРО) и ракетные установки. Об этом он сообщил 9 декабря в интервью «24 каналу».

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«Просто поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и всё остальное. <…> Это всё будет на нашей территории», — сказал Подоляк.

По его словам, поставки ожидаются в течение ближайших месяцев. В частности, Украина получит ракеты «определенных дальностей».

Правительство Германии не раз отказывало Киеву в поставке современных танков. Так, 12 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ни одна другая страна пока не передала такую военную технику, а в одностороннем порядке Германия не будет этого делать. Президент Украины Владимир Зеленский связывал отказ Берлина в поставках из-за «нацистского прошлого» Германии.

Bloomberg объяснил отказ Германии поставлять на Украину танки Leopard. Как считают в агентстве, ФРГ не осмелится на такую меру без предварительного согласования с союзниками, так как если страна будет первой в поставке подобной техники, то именно ее смогут обвинить в эскалации конфликта.

10 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев заявила, что ФРГ продолжит поставки оружия, денег и гуманитарной помощи Украине. При этом она уклончиво говорила о возможных поставках танков Leopard 2.

Ранее, 22 сентября, журнал Military Watch Magazine также написал, что у западных стран практически закончились запасы танков Т-72, в связи с чем им приходится передавать Украине боевые словенские машины М-55 на основе танков Т-55. Однако с ними тоже возникла проблема — к этим машинам у националистов нет боеприпасов. Тогда же эксперты в комментарии «Известиям» объяснили, что отправка западными странами танков М-55 Киеву, для которых у украинских боевиков отсутствуют снаряды, является не более чем пропагандистским шагом.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Киеву «столько, сколько потребуется».

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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