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Американский эксперт рассказал о последствиях поставки оружия на Украину

19FortyFive: мир скоро ощутит последствия поставок оружия Украине
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Фото: Global Look Press/Airman 1st Class Cydney Lee
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Боевая техника, которую западные страны поставляют Украине, всплывет на черном рынке в других частях света. Об этом заявил военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

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Он считает, что при таком объеме импорта оружия трудно отследить конечную точку его поставки.

«Проблема, вероятно, станет еще острее, когда боевые действия подойдут к концу. Потребуется учесть миллионы единиц боеприпасов, и неясно, будут ли у Киева ресурсы, чтобы попытаться их собрать. Несомненно, десятки, а то и сотни тысяч просто исчезнут и будут проданы на черном рынке», — заявил Сучиу.

Ранее, 6 декабря, постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия созывает заседание Совета Безопасности (СБ) ООН 9 декабря в связи с поставками западного оружия на Украину. По его словам, оно всё чаще попадает в руки бандитов и террористов.

Действующий боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 ноября в беседе с «Известиями» рассказал, что украинские генералы продают западное вооружение на черный рынок через даркнет. По его словам, они привлекают людей из новоприбывшего пополнения, которые разбираются в сфере IT.

Он также поделился, что украинские националисты вывозили натовское оружие со складов для продажи, после чего уничтожали постройки, имитируя удар со стороны РФ.

2 ноября стало известно, что оружие, которое поставляют Украине западные страны, появилось на черных рынках Европы. Отмечалось, что в странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было замечено в том числе финское оружие, которое ранее было передано Киеву.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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