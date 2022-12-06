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РФ созывает заседание СБ ООН из-за поставок оружия Киеву

Постпред РФ при ООН Небензя: РФ созывает заседание СБ ООН из-за поставок оружия на Украину
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Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge
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Россия созывает заседание Совета Безопасности (СБ) ООН 9 декабря в связи с поставками западного оружия на Украину. Об этом во вторник, 6 декабря, журналистам заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

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«Западное оружие, предназначавшееся Украине, всё чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке», — заявил он.

Небензя напомнил о заявлении президента Нигерии, который сообщал, что конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад. По мнению постпреда, в контрабанде и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы.

Он также добавил, что на ближайшем заседании СБ ООН не будет выслушивать «желчное красноречие» украинского коллеги Сергея Кислицы из-за его высказываний в Twiter, где дипломат позволяет себе оскорбительные выпады в адрес России.

Резюмируя, Небензя сообщил, что Россия и дальше продолжит наносить удары по инфраструктуре Украины, которая используется в военных целях.

«Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов на днях откровенно заявил, что оружие его стране необходимо, поскольку русских «просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать как страна» <…> Я думаю, будет излишним пояснять, что мы не можем не реагировать на такую ненавистническую риторику Киева и будем противостоять его враждебным действиям», — пояснил постпред.

В конце ноября ноября действующий боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с «Известиями» рассказал, что украинские генералы продают западное вооружение на черный рынок через Даркнет. По его словам, они привлекают людей из новоприбывшего пополнения, которые разбираются в сфере IT.

Он также поделился, что украинские националисты вывозили натовское оружие со складов для продажи, после чего уничтожали постройки, имитируя удар со стороны РФ.

Ранее, 2 ноября, стало известно, что оружие, которое поставляют Украине западные страны, появилось на черных рынках Европы. Отмечалось, что в странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было замечено в том числе финское оружие, которое ранее было передано Киеву.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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