Действующий боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с «Известиями» в среду, 30 ноября, рассказал, что украинские генералы продают западное вооружение на черный рынок через даркнет.

По его словам, украинские генералы привлекают людей из новоприбывшего пополнения, которые разбираются в сфере IT. Как предположил собеседник, их привлекают к организации продажи оружия через скрытую сеть.

«Айтишников сразу забирают, их никто не видит. Ни на поле боя, нигде. Где-то «работают». Здесь реальные деньги замешаны, все крутятся, как следует», — рассказал он.

Кроме того, украинские военнослужащие могут списать что угодно. Если кто-то узнает про такие махинации, то его могут «случайно» убить во время боевых действий, добавил боевик.

«Боеприпасы вообще не считаются, грубо говоря. Мало того, что тебе их недодают, так еще и можно неплохо заработать. Если кто-то где-то просек, узнал — его чисто «случайно» убили, вот и всё. Поэтому сиди, молчи и не высовывайся», — отметил собеседник.

Он добавил, что оружие могут продать по запчастям, а потом отправить обратно в Европу якобы на ремонт. В таких схемах принимают участие генералы снабжения, командующие группировками, которые погрязли в разграблении собственной армии.

«Там все должны быть в кормушке — таможня, пограничники. Особенно если приходит западное оружие. У нас половины вообще нет: ни комплектующих, ни запчастей — ничего. Куда оно всё девается? Его сразу могут разобрать по запчастям, продать и обратно в Европу толкнуть «типа на починку». Надо чинить, а у нас нечем и некому», — рассказал мужчина.

Он также поделился, что украинские националисты вывозили натовское оружие со складов для продажи, после чего уничтожали постройки, имитируя удар со стороны РФ.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что оружие, которое поставляют Украине западные страны, появилось на черных рынках Европы. Отмечается, что в странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было замечено в том числе финское оружие, которое ранее было передано Киеву.

До этого, 30 октября, центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что преступники в стране получают оружие, которое поставлялось на Украину. В ведомстве отметили, что речь идет о появлении штурмовых винтовок. Сообщалось, что маршруты контрабанды с Украины в Финляндию уже налажены, для чего мотоциклетная банда Bandidos MC даже открыла отделения в крупнейших городах Украины.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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