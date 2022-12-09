Болгария впервые направит военную помощь Украине

Болгария направит первую военную помощь Украине, парламент страны в пятницу, 9 декабря, утвердил список вооружений, подготовленный правительством.

Как пишет агентство Reuters, список оружия засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.

В публикации отмечается, что исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что страна не может позволить себе отправить свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которые нужны Киеву.

«Мой подход был консервативным, потому что мне нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью соответствует приоритетам Украины, но мы не отправляем ни системы С-300, ни самолеты МИГ-29 или Су-25», — приводит агентство слова Стоянова.

3 ноября парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. Он также потребовал от правительства страны предложить пакет мер для участия Болгарии в восстановлении Украины, и руководство страны должно поддержать судебный иск Украины против России в Европейском суде по правам человека.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Болгарии об оказании военной помощи Украине является очередным недружественным выпадом в адрес России. По словам дипломата, теперь ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта, а также подрыв безопасности в Европе ложится и на Софию.

Ранее, 25 октября, президент Болгарии Румен Радев высказывался против предоставления Украине вооружений. Глава государства отмечал, что первоочередной задачей болгарского парламента являются обеспечение комплектации болгарской армии и ее модернизация, которая проводится на протяжении уже многих лет.

В сентябре Стоянов заявлял, что Украина снова попросила у страны тяжелое оружие, но ей было отказано.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято на фоне с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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