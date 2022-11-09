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МИД РФ назвал решение Болгарии о военной помощи Киеву недружественным выпадом

Захарова: МИД РФ рассматривает решение Болгарии об оказании Киеву военной помощи как недружественный выпад в адрес России
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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Решение Болгарии об оказании военной помощи Украине является очередным недружественным выпадом в адрес России. Об этом в среду, 9 ноября, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем решение Народного собрания Болгарии об оказании Украине военной и военно-технической поддержки как очередной недружественный выпад в адрес нашей страны, который приведет к дальнейшей деградации и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений», — сказала она.

По словам дипломата, теперь ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта, а также подрыв безопасности в Европе ложится и на Софию.

Она также указала на убежденность ведомства в осведомленности болгарских законодателей о фактах нелегального оборота оружия, в том числе поступающего из-за границы, на подконтрольных Киеву территориях.

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«[Они] не могут не осознавать угрозу его попадания в руки террористических группировок и бандформирований в многочисленных горячих точках по всему миру», — добавила она.

Ранее, 3 ноября, парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. Он также потребовал от правительства страны предложить пакет мер для участия Болгарии в восстановлении Украины, и руководство страны должно поддержать судебный иск Украины против России в Европейском суде по правам человека.

При этом 25 октября президент Болгарии Румен Радев высказался против предоставления Украине вооружений. Глава государства отмечал, что первоочередной задачей болгарского парламента являются обеспечение комплектации болгарской армии и ее модернизация, которая проводится на протяжении уже многих лет.

В сентябре министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявлял, что Украина снова попросила у страны тяжелое оружие, но ей было отказано.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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