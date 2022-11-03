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Парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину. Об этом 3 ноября сообщило издание Sofia Globe.

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За предоставление вооружения Киеву проголосовали 175 депутатов, против — 49.

В проекте решения, которое было принято на совместном заседании комитетов по внешней политике и обороне, сообщается, что Болгария должна подготовить пакет военной помощи Украине в течение двух недель.

Парламент также потребовал от правительства страны предложить пакет мер для участия Болгарии в восстановлении Украины, и руководство страны должно поддержать судебный иск Украины против России в Европейском суде по правам человека.

Вместе с тем в октябре президент Болгарии Румен Радев высказался против предоставления Украине вооружений. Глава государства отмечал, что первоочередной задачей болгарского парламента являются обеспечение комплектации болгарской армии и ее модернизация, которая проводится на протяжении уже многих лет.

В сентябре министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявлял, что Украина снова попросила у страны тяжелое оружие, но ей было отказано.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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