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Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине

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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
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Президент Болгарии Румен Радев высказался против предоставления Украине вооружений. Об этом он заявил журналистам 25 октября в ходе брифинга.

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«Вы верите, что люди, которые предлагают подобные решение, когда-нибудь сами возьмут оружие в руки и будут рисковать своей жизнью за Болгарию? Я в это не верю, поэтому призываю в очередной раз к разуму и ответственности», — сказал он.

Глава государства отметил, что первоочередной задачей болгарского парламента являются обеспечение комплектации болгарской армии и ее модернизация, которая проводится на протяжении уже многих лет.

29 сентября министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что Украина снова попросила у страны тяжелое оружие, но ей было отказано. Он отметил, что вопрос о предоставлении страной тяжелого вооружения Киеву поднимался во время его встречи с послом Украины.

Ранее Радев высказался против оказания военной помощи Украине 6 мая. Он заявил, что депутаты народного собрания Болгарии, поддержавшие поставки военной техники и оружия Киеву, «игнорируют здравый смысл».

4 мая в центре Софии прошел митинг против поставок оружия Украине в рамках инициативы «Общеболгарский поход за мир и нейтралитет». Сотни людей собрались на площади перед зданием народного собрания, требуя от болгарских властей сохранить нейтралитет в конфликте вокруг Украины и не предоставлять Киеву военную помощь.

Также 6 апреля в Софии прошли две акции протеста — от партии «Возрождение», требующей отставки правительства, и акция «независимых граждан», требующих принятия решения о нейтралитете Болгарии в ситуации вокруг Украины.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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