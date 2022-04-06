В столице Болгарии начался митинг против поставок оружия на Украину

В столице Болгарии Софии в среду, 6 апреля, проходит митинг против поставок страной оружия Украине. Инициатором протеста выступила партия «Возрождение».

«Партия выступает категорически против предоставления оружия Украине. Единственная роль, которую может сыграть Болгария, это стать посредником в урегулировании ситуации, но, к сожалению, на данный момент это тоже невозможно», — передает ТАСС заявление лидера партии Костадина Костадинова.

Как сообщает телеканал Болгарии NOVA, перед парламентом страны в настоящее время проходит две акции протеста. Первая — это акция от партии «Возрождение», которая требует также отставки правительства. Вторая — акция «независимых граждан», требующих, чтобы Народное собрание приняло решение о нейтралитете Болгарии в ситуации вокруг Украины. Отмечается, что на месте протестов усилено присутствие полиции.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса будут поставлять оружие Киеву столько, сколько понадобится. Также отмечалось, что будут созданы дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии в ответ на российскую спецоперацию.

Президент РФ Владимир Путин указывал на то, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников на Украину.

17 марта социалистическая партия Болгарии в лице вице-премьера страны Корнелии Ниновой выступила против передачи Украине комплексов ПВО С-300.

2 марта стало известно, что министра обороны Болгарии Стефана Янева отправили в отставку из-за поддержки спецоперации России по защите Донбасса.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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