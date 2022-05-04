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В Болгарии прошли митинги против поставок оружия Украине

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Митинг в Болгарии
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В центре Софии прошел митинг против поставок оружия Украине в рамках инициативы «Общеболгарский поход за мир и нейтралитет», сообщает Болгарское национальное телевидение.

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Сотни людей собрались на площади перед зданием Народного собрания, требуя от болгарских властей сохранить нейтралитет в конфликте вокруг Украины и не предоставлять Киеву военную помощь.

«Болгария должна быть миротворцем — она дала христианство и России, и Украине. Она приходится матерью и России, и Украине», — заявляли митингующие.

Репортер Болгарского национального радио сообщил с места событий, что протестующие в Софии заблокировали движение перед зданием Народного собрания. Инициатива «Общеболгарский поход за мир и нейтралитет» была проведена вечером 3 мая в нескольких болгарских городах, среди которых София, Бургас и Варна.

Это не первые митинги против поставок оружия на Украину в Болгарии. Так, 6 апреля в Софии прошли две акции протеста — от партии «Возрождение», также требующей отставки правительства, и акция «независимых граждан», требующих принятия решения о нейтралитете Болгарии в ситуации вокруг Украины.

Митинг против притеснения русскоговорящих людей в странах Евросоюза прошел 27 марта в Европейском квартале Брюсселя, перед зданием Еврокомиссии. Организаторы не использовали ни флагов, ни политических лозунгов, кроме фразы «Моя душа не имеет гражданства» на транспаранте.

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