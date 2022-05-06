Президент Болгарии назвал опасным решение о военной помощи Украине

Президент Болгарии Румен Радев высказался против оказания военной помощи Украине. Об этом 6 мая сообщает BTA.

Радев отметил, что депутаты народного собрания Болгарии, поддержавшие поставки военной техники и оружия Киеву, «игнорируют здравый смысл».



«<Военная операция>, которая бушует прямо рядом с нами и которую еще недавно мы считали немыслимой, требует <...> адекватных решений, не создающих рисков, а укрепляющих национальную безопасность», — сказал глава государства.

4 мая в центре Софии прошел митинг против поставок оружия Украине в рамках инициативы «Общеболгарский поход за мир и нейтралитет». Сотни людей собрались на площади перед зданием народного собрания, требуя от болгарских властей сохранить нейтралитет в конфликте вокруг Украины и не предоставлять Киеву военную помощь.

6 апреля в Софии прошли две акции протеста — от партии «Возрождение», требующей отставки правительства, и акция «независимых граждан», требующих принятия решения о нейтралитете Болгарии в ситуации вокруг Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Страны Запада на фоне военной операции по защите Донбасса начали вооружать Украину.

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