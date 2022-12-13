Власти США могут на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot

Власти США могут в ближайшее время объявить о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом 13 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

«Администрация [президента США Джо] Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot на Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе», — говорится в материале.

По словам собеседников телеканала, сперва это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже Байден. Отмечается, что уже спустя несколько дней после этого Patriot отправят Киеву. Украинские военные пройдут подготовку для использования ЗРК на базе в Германии.

Ранее, 9 декабря, Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн. В числе прочего в него войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.

До этого, 10 ноября, в Пентагоне подсчитали, что в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине, противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».