Германия и Польша согласовали размещение ЗРК Patriot у границ с Украиной

Германия и Польша пришли к соглашению о размещении зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot близ границ с Украиной. Об этом 7 декабря сообщил представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц во время брифинга кабмина.

«Вчера министры обороны обеих стран договорились, что Польша возвращается к предложению ФРГ о системах ЗРК и соглашается на размещение», — уточнил представитель.

Вместе с этим перед размещением комплексов в Польшу отправится команда экспертов, которые рассмотрят такую возможность непосредственно на месте, а также оценят возможности интеграции таких систем в оборонную структуру соседней страны.

Накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия отказалась передавать Patriot Украине. Он отметил, что решение минобороны ФРГ разочаровало его. По его мнению, размещение систем на западе Украины обезопасило бы как украинцев, так и поляков.

Ранее, 29 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не отдаст Киеву свои ЗРК Patriot. По его словам, они будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые поступают в страну.

При этом 24 ноября Моравецкий поддержал идею передачи немецких зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. По его словам, после происшествия в Пшеводуве в стране убедились, что восточная польская граница и западная украинская граница — это одно и то же пространство.

До этого, 20 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба, передает НСН. Польша приняла это предложение.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.