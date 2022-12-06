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В Польше заявили об отказе Германии передавать ЗРК Patriot Украине

Минобороны Польши: Берлин отказался поставлять Украине ЗРК Patriot
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Фото: Global Look Press/Axel Heimken
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Германия отказалась передавать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине. Об этом 6 декабря сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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Он отметил, что решение Минобороны ФРГ разочаровало его. По его мнению, размещение систем на западе Украины обезопасило бы как украинцев, так и поляков.

«Таким образом, мы приступаем к рабочим согласованиям о размещении пусковых установок в Польше и их подключении к нашей системе управления», — написал Блащак в Twitter.

Ранее, 29 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не отдаст Киеву свои ЗРК Patriot. По его словам, они будут служить для защиты польского неба, так как это только первые батареи, которые поступают в страну.

При этом 24 ноября Моравецкий поддержал идею передачи немецких зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. По его словам, после происшествия в Пшеводуве в стране убедились, что восточная польская граница и западная украинская граница — это одно и то же пространство.

До этого, 20 ноября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отметила, что инцидент с падением ракет в Польше выявил серьезные бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Власти ФРГ рекомендовали Варшаве истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба, передает НСН. Польша приняла это предложение.

15 ноября две ракеты попали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев практически сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны России опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

В свою очередь, агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в НАТО, что президент США Джо Байден проинформировал альянс и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

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