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Белый дом не стал подтверждать данные о поставках Украине ПВО Patriot

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Фото: commons.wikimedia.org/Mark Holloway
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Администрация американского президента Джо Байдена не может подтвердить распространившуюся в СМИ информацию о потенциальной поставке украинским властям ракетных комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщил 14 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

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«Я не могу подтвердить сообщения СМИ о потенциальной поставке батареи Patriot Украине», — прокомментировал он.

Кирби дополнил, что Соединенные Штаты работают над новым девятым пакетом военной помощи Украине. Объявление о том, что именно в него будет включено, будет сделано по готовности.

«Единственное, что я хотел бы добавить, так это то, что в последнее время мы уделяем приоритетное внимание средствам противовоздушной обороны, потому что это насущная потребность украинцев», — сказал Кирби.

Днем ранее бывший генерал армии США Марк Хертлинг подчеркнул, что Вооруженные силы Украины не смогут использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot в ближайшие месяцы. По его словам, для применения этих ЗРК требуются несколько месяцев для обучения эксплуатации.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что Вашингтон может в ближайшее время объявить о передаче Украине ЗРК Patriot.

9 декабря Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн.

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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