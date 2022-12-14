Белый дом не стал подтверждать данные о поставках Украине ПВО Patriot
Администрация американского президента Джо Байдена не может подтвердить распространившуюся в СМИ информацию о потенциальной поставке украинским властям ракетных комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщил 14 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
«Я не могу подтвердить сообщения СМИ о потенциальной поставке батареи Patriot Украине», — прокомментировал он.
Кирби дополнил, что Соединенные Штаты работают над новым девятым пакетом военной помощи Украине. Объявление о том, что именно в него будет включено, будет сделано по готовности.
«Единственное, что я хотел бы добавить, так это то, что в последнее время мы уделяем приоритетное внимание средствам противовоздушной обороны, потому что это насущная потребность украинцев», — сказал Кирби.
Днем ранее бывший генерал армии США Марк Хертлинг подчеркнул, что Вооруженные силы Украины не смогут использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot в ближайшие месяцы. По его словам, для применения этих ЗРК требуются несколько месяцев для обучения эксплуатации.
В этот же день телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что Вашингтон может в ближайшее время объявить о передаче Украине ЗРК Patriot.
9 декабря Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн.
Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.