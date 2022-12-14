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The Washington Post узнала условия отправки комплексов Patriot на Украину

The Washington Post: Байден одобрит передачу Украине ЗРК Patriot только после доклада Пентагона
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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, если Пентагон ответит на все вопросы, касающиеся использования этого вида оружия украинскими войсками и последствий этого шага для самих Соединенных Штатов. Об этом пишет в среду, 14 декабря, газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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«Во вторник высокопоставленные официальные лица США заявили, что Пентагон готовится отправить на Украину ракетную систему Patriot. Этот шаг обеспечит киевское правительство самым передовым оружием ПВО в американском арсенале. Однако план еще не одобрен президентом Байденом или министром обороны Ллойдом Остином, но это может произойти в ближайшее время», — говорится в материале.

Издание отмечает, что администрация Байдена долгое время упорно сопротивлялась отправке определенного современного вооружения, включая ракеты большой дальности, истребители и боевые танки на том основании, что техническое обслуживание и эксплуатация таких систем сложны и что США будут еще больше вовлечены в конфликт. Однако в последние недели совет национальной безопасности Белого дома рекомендовал изменить курс после российских ракетных ударов и усиления связей Москвы с Ираном.

Как считает отставной военный офицер США из Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан, в случае развертывания системы Patriot на Украине Пентагон идет на большой риск.

«Если бы у украинцев был год или два, чтобы освоить Patriot, это не было бы проблемой. <...> Я предполагаю, что Пентагон очень нервничает по этому поводу», — цитирует эксперта The Washington Post.

Ранее в этот день первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров отметил, что поставки США вооружения на Украину, особенно зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, а Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

Информация о том, что власти США намерены в ближайшее время передать ВСУ ЗРК Patriot, появилась 13 декабря. Изначально это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден. При этом отмечалось, что для применения этих ЗРК требуется несколько месяцев обучения, а для управления комплексами нужны десятки хорошо обученных специалистов.

Система Patriot использует сложный радар для обнаружения приближающихся угроз и запускает ракеты большой дальности для их перехвата. Комплекс предназначен для использования на уровне батальона, при этом каждый батальон включает в себя штаб, ремонтную роту и специалистов по связи.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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