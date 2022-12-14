The Washington Post узнала условия отправки комплексов Patriot на Украину

Президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, если Пентагон ответит на все вопросы, касающиеся использования этого вида оружия украинскими войсками и последствий этого шага для самих Соединенных Штатов. Об этом пишет в среду, 14 декабря, газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Во вторник высокопоставленные официальные лица США заявили, что Пентагон готовится отправить на Украину ракетную систему Patriot. Этот шаг обеспечит киевское правительство самым передовым оружием ПВО в американском арсенале. Однако план еще не одобрен президентом Байденом или министром обороны Ллойдом Остином, но это может произойти в ближайшее время», — говорится в материале.

Издание отмечает, что администрация Байдена долгое время упорно сопротивлялась отправке определенного современного вооружения, включая ракеты большой дальности, истребители и боевые танки на том основании, что техническое обслуживание и эксплуатация таких систем сложны и что США будут еще больше вовлечены в конфликт. Однако в последние недели совет национальной безопасности Белого дома рекомендовал изменить курс после российских ракетных ударов и усиления связей Москвы с Ираном.

Как считает отставной военный офицер США из Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан, в случае развертывания системы Patriot на Украине Пентагон идет на большой риск.

«Если бы у украинцев был год или два, чтобы освоить Patriot, это не было бы проблемой. <...> Я предполагаю, что Пентагон очень нервничает по этому поводу», — цитирует эксперта The Washington Post.

Ранее в этот день первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров отметил, что поставки США вооружения на Украину, особенно зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, а Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

Информация о том, что власти США намерены в ближайшее время передать ВСУ ЗРК Patriot, появилась 13 декабря. Изначально это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден. При этом отмечалось, что для применения этих ЗРК требуется несколько месяцев обучения, а для управления комплексами нужны десятки хорошо обученных специалистов.

Система Patriot использует сложный радар для обнаружения приближающихся угроз и запускает ракеты большой дальности для их перехвата. Комплекс предназначен для использования на уровне батальона, при этом каждый батальон включает в себя штаб, ремонтную роту и специалистов по связи.

США и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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