Вашингтон подготавливает почву для свержения украинского президента Владимира Зеленского и замены его на более выгодного США человека — главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, опубликованном 16 декабря.

«Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на Залужном как будущем лидере Украины», — отметил он.

Риттер подчеркнул, что в последнее время в западных СМИ можно заметить тенденцию к продвижению фигуры главкома ВСУ. По словам американского офицера, дни правления Зеленского сочтены, поскольку он уже не обладает прежней властью и не в силах играть какую-либо роль в дальнейших событиях.

«Такие люди, как генерал Залужный, будут определять будущее Украины. Когда конфликт подойдет к завершающей стадии, именно он будет сидеть за столом переговоров со стороны Киева», — считает Риттер.

7 декабря американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что в американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны.

В ноябре французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент США Джо Байден намерен избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского, как только перестанет нуждаться в его услугах как марионетки. Он подчеркнул, что правительство США начинает уставать от украинского лидера.

Также в ноябре читатели немецкого издания Die Welt назвали президента Украины марионеткой США и заявили, что его слова «ничего не стоят».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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