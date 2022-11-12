Читатели Welt предложили Зеленскому уйти в отставку в обмен на деньги

Читатели немецкого издания Die Welt обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского и предложили выплатить ему деньги за отставку с поста главы государства. Мнения пользователи выразили 11 ноября в комментариях под статьей с заявлением политика об «исторической победе».

Как полагают в Сети, Зеленский воспринимает происходящее на Украине как серию одного из телешоу.

«У меня предложение к Зеленскому. Мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров. Все довольны», — написал один из читателей.

«Что немцы получают от этого мнимого успеха», — написал другой.

«Сколько человек приветствовало «освободителей»? В ролике не более 50 человек. Это будет еще один город-призрак на Украине», — добавил третий, говоря о Херсоне.

Также пользователи отметили, что президент Украины остается марионеткой США и его слова «ничего не стоят».

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. 11 ноября в Минобороны России заявили, что более 30 тыс. российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра. Также переброшено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Решение было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции. Жители Херсона покинули город раньше военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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