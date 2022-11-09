Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр

Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина организовать оборону по рубежу реки Днепр.

«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — приказал Шойгу Суровикину.

Решение по отводу войск из Херсона поступило после того, как Суровикин указал на то, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции.

«Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. <…> В случае если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение пуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, [что] приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр», — пояснил Суровикин.

Он также отметил, что маневр отвода войск и организации обороны по рубежу реки Днепр будет выполнен в ближайшие сроки.

Командующий объединенной группировкой также подчеркнул, что данный маневр позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих.

«Мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», — резюмировал Суровикин.

Ранее 9 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ предотвратили попытки проникновения 12 диверсионных групп ВСУ в тыл обороны Херсонской области на николаево-криворожском направлении. До этого, 7 ноября, Конашенков сообщил о том, что ВС РФ отразили наступление ВСУ в Херсонской области. В ведомстве добавили, что противник отброшен на исходные позиции. Отмечается, что уничтожено более 110 украинских военнослужащих, 11 бронемашин и 13 автомобилей.

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Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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