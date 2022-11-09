ВС РФ пресекли попытки проникновения 12 групп диверсантов в Херсонской области

Вооруженные силы (ВС) РФ предотвратили попытки проникновения 12 диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тыл обороны Херсонской области на николаево-криворожском направлении, сообщил 9 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На николаево-криворожском направлении <...> подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны», — рассказал он.

Ранее 9 ноября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о том, что ВСУ понесли большие потери на херсонской линии фронта. Он также добавил, что во время боев было зафиксировано наличие польских и англоязычных наемников на линии соприкосновения.

Накануне, 8 ноября, Стремоусов рассказал о том, что ВСУ попытались организовать атаки на херсонском направлении, однако все они не имели успеха.

В тот же день диверсант ячейки Службы безопасности Украины (СБУ) совершил самоубийство при попытке скрыться от силовиков в Херсонской области. Инцидент произошел в городе Берислав.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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