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Власти Херсонской области сообщили о больших потерях ВСУ на линии фронта

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери на херсонской линии фронта. Об этом в среду, 9 ноября, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Очень много погибших, в том числе наемников. Техники шло много, разбили прилично. У них большие потери в живой силе и технике», — сказал он «РИА Новости».

Кроме того, Стремоусов подчеркнул, что на линии фронта фиксируется присутствие польских и англоязычных наемников.

Днем ранее замглавы администрации региона заявил, что ВСУ попытались организовать атаки на херсонском направлении, однако все они не увенчались успехом. В тот же день Стремоусов сообщил, что развязка событий вокруг Херсона ожидается в ближайшие дни. При этом он подчеркнул, что власти готовы к любым решениям, даже самым сложным. Основным приоритетом он назвал сохранение жизней жителей Херсонской области.

8 ноября официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что в Херсонской области истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила украинский вертолет Ми-24. Он отметил, что, помимо этого за сутки российские военные сбили семь украинских беспилотников в Николаевской и Херсонской областях, а также в ЛДНР.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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