Проживающих в Херсоне мирных жителей нужно вывезти из зоны боевых действий: гражданское население не должно страдать. Об этом Владимир Путин заявил 4 ноября, общаясь с участниками молодежных и волонтерских организаций по случаю Дня народного единства. Он поблагодарил всех, кто помогает людям выехать на безопасную территорию. При этом президент обратил внимание на энтузиазм россиян, которые продолжают записываться добровольцами, несмотря на завершение мобилизации: сейчас в РФ призвано 318 тыс. человек, 49 тыс. из которых уже выполняют боевые задачи. В этот же день глава государства обсудил с историками роль России в мире и подходы к преподаванию предметов.

День единения

В этом году День народного единства празднуют уже не 85, а 89 регионов. Расширение территории произошло чуть меньше месяца назад — 5 октября, когда Владимир Путин подписал законы о вступлении в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья . Жители новых регионов уже признаются полноценными гражданами России и получают все социальные гарантии. Однако период интеграции субъектов в состав РФ продлится до 1 января 2026 года.

Чтобы помочь россиянам разобраться в истории четырех новых регионов и конфликте с соседней страной, в Манеже открылась выставка «Украина. На переломах эпох». Первым ее посетил президент. Десять тематических залов экспозиции охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимают 4 тыс. кв. м. Посетители смогут увидеть редкие фото- и видеоматериалы, кинохронику, карты, плакаты, архивные документы. Чтобы повествование было объективным, в экспозиции представлена в том числе трактовка событий с точки зрения Украины .

Безопасное вместо Владимир Путин на открытии выставки «Украина. На переломах эпох» в центральном выставочном зале Манеж Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

В преддверии праздника в столице произошло еще одно знаменательное событие. На Красной площади открыли отреставрированный памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Это была первая комплексная реставрация с момента его установки напротив Кремля в 1818 году . Самый сложный и рискованный этап работы прошел 13 января 2022 года: скульптурную группу с помощью крана-балки сняли с постамента и перенесли на реставрационный стол. Специалисты удалили проржавевшие элементы каркаса, а также извлекли остатки формовочной смеси, которая и провоцировала коррозию металла внутри памятника на протяжении двух веков. Из фигуры Минина удалили 172 кг смеси, из фигуры Пожарского — 282 кг.

В честь Дня народного единства президент вместе с участниками молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к отреставрированному памятнику. В разговоре с собравшимися Владимир Путин заметил, что сейчас крайне важно восстанавливать памятники истории в Донбассе, чтобы люди, жившие при «сумасшедшей националистической пропаганде, понимали, откуда они родом». Кроме того, необходимо помогать тем, кто живет сейчас в опасности из-за постоянных обстрелов.

Безопасное вместо Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями , — подчеркнул президент, поблагодарив тех, кто помогает вывезти людей в безопасную зону.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе началась эвакуация мирных жителей левого берега Днепра. Планируется отселить до 70 тыс. человек . Как заявил «Известиям» член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков, эвакуация людей из зон боевых действия проводится оперативно. Но иногда могут возникать проблемы с вывозом маломобильных граждан. В таких ситуациях на помощь зачастую приходят волонтерские движения.

Волонтер Татьяна из Харькова рассказала президенту, что помогает беженцам из своей области. По ее словам, многие люди уезжают в Россию с одним паспортом, не имея всех документов для получения российского гражданства. Это мешает им устроиться на работу и в целом стать полноценными членами страны. Чтобы помочь украинским беженцам, девушка попросила президента упростить эту процедуру. Владимир Путин с ней согласился, заверив, что власти уже работают над этим вопросом.

Безопасное вместо Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали с Украины к нам, и теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу, — заметил президент.

Многие в России решаются помочь не только гражданским, но и военным. Несмотря на завершение мобилизации, о котором глава государства объявил на этой неделе, поток добровольцев, желающих вступить в Вооруженные силы России, не сокращается. Число мобилизованных уже достигло 318 тыс. человек, объявил Владимир Путин. Причем 49 тыс. из них, по его данным, уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи . Все остальные пока занимаются подготовкой.

Одной из важнейших задач властей президент назвал помощь семьям мобилизованных . Кристина из движения «Мы вместе» рассказала, что волонтеры объединения помогают родным призванных. Как указано на их сайте, выручают в бытовых вопросах — например, занимаются с детьми или выгуливают животных. Когда к помощи подключаются волонтеры и добровольцы, это «вдвойне ценно», поскольку это означает, что кто-то готов помочь не по долгу службы, а по воле сердца, подчеркнул российский лидер.

Перемена мест

В этот же день прошла встреча президента с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. На ней основное внимание было приковано, конечно, к СВО на Украине — к ее причинам и последствиям.

Безопасное вместо Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Владимир Путин вновь повторил тезис о неизбежности столкновения Москвы и Киева: Запад, по его словам, долго пытался поднести фитиль к распаду России, внедряя украинской стороне псевдоценности. Конфликт на Украине, по сути, можно считать противостоянием внутри одного народа, с грустью заметил президент. Несмотря на сегодняшние события, по его словам, Россия относилась и относится с теплотой к украинскому народу. Однако цель военной спецоперации будет достигнута, заверил он.

Заявления президента о событиях на Украине нашли отклик у историков. Они вспомнили о том, каких стратегий придерживалась Россия, чтобы одержать победу над противником. Так, ректор МГИМО Анатолий Торкунов привел в пример тактику Петра I, измотавшего Карла XII, не давая генерального сражения. Будущий российский император отрезал шведов от снабжения и в конечном счете нанес сокрушительный удар по ослабшим войскам под Полтавой . Директор лицея МГИМО Илья Демаков, в свою очередь, процитировал Михаила Кутузова: «Не сложно взять крепость, сложно кампанию выиграть, а для этого нужно терпение и время».

В сложившейся ситуации очень важно не только одержать победу на поле боя, но и сохранить объективное повествование истории. Сейчас ее на Западе, к сожалению, пытаются переписать.

Безопасное вместо Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

— Как можно говорить о том, что Украинский фронт освобождал Европу, что это Украина освободила Европу. Какой-то бред. А Карельский фронт, там что, воевали одни карелы? А Ленинградский фронт, там одни ленинградцы воевали? А Воронежский — воронежцы ? А Степной — монголо-татары и степняки какие-то? — сказал Владимир Путин.

Он призвал стремиться к тому, чтобы в курсах истории в школах и вузах излагались только достоверные факты. При этом историю страны требуется рассматривать в целом: со всеми сложными и даже противоречивыми периодами. Для государства, общества, власти и граждан крайне важны полные знания о прошлом . Помимо этого, в учебных материалах также нужно объяснять, что происходит сейчас и к чему это может привести в будущем, подчеркнул Путин.

Чтобы объективная информация дошла до получателя, необходимо искать современные подходы. По словам главы государства, в РФ пока не хватает популяризации фундаментальных исторических знаний среди молодежи с помощью использования новых технологий.

Безопасное вместо Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Как заявил «Известиям» академик РАН Александр Чубарьян, общавшийся с президентом на встрече, российский лидер обозначил перед историческим сообществом основные ориентиры работы, чтобы специалисты смогли внести больший вклад в это непростое для страны время.