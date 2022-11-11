Свыше 30 тыс. российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также переправлено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе подлежащей ремонту.

«В настоящее время ремонтные подразделения приступили к ее обслуживанию», — сказал Конашенков.

Он пояснил, что ни одной единицы военной техники на правом берегу не оставлено.

Кроме того, ВС РФ в настоящее время наносят удары по украинским военным на правом берегу Днепра.

Ранее в этот день в Минобороны заявили, что все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

При этом более 20 украинских военнослужащих подорвались на минных заграждениях при попытке сорвать переправу российских войск через Днепр. Конашенков подчеркнул, что также было уничтожено два украинских танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.

Приказ о маневре отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным 9 ноября.

Решение о маневре российских войск под Херсоном было принято после того, как Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции из-за затопления территорий. Также под угрозой могли оказаться жизни гражданского населения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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