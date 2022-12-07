Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден не смог произнести название наночипов во время выступления в Аризоне
Армия
МО сообщило об уничтожении более 130 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Мир
Глава МО Сербии назвал ситуацию на севере Косова «взрывоопасной»
Армия
Военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
Экономика
ТЦ в Москве могут опустеть на 20% в 2023 году
Мир
Лавров указал на возрождение в Германии «чувства превосходства» на фоне русофобии
Мир
Грушко предрек провал попыткам США исключить Россию из G20
Мир
Экоактивисты облили краской вход в театр «Ла Скала» в Милане
Мир
СБУ проводит проверки на объектах УПЦ в ряде областей Украины
Мир
Лавров заявил о вероятности расширения БРИКС до 15–17 стран
Авто
В РСА предложили увеличить штраф за отсутствие ОСАГО
Сюжет:

Американист заявил об усталости жителей США от Украины

Американист Дудаков: американцы хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на проблемы США, а не Украины
0
Фото: РИА Новости/Артур Габдрахманов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны. Об этом 7 декабря «Известиям» сообщил американист Малек Дудаков.

«Мы действительно видим то, что наблюдается определенная усталость в США по поводу украинского кейса. Чем дольше он продолжается, тем более популярными будут настроения, связанные с тем, что нужно идти на мирные переговоры с Россией. Но настроения общества напрямую не влияют на решения Вашингтона. Поэтому, пока у политического класса будет возможность продвигать антироссийскую повестку, он будет этим заниматься», — сказал эксперт.

Однако, по мнению Дудакова, в перспективе давление общества на Вашингтон будет усиливаться с призывами сократить финансовое влияние в Украину.

«Американское общество хотело бы, чтобы больше внимания уделялось решению внутриамериканских проблем», — заключил он.

Невосполнимые траты: Зеленского заподозрили в махинациях с гумпомощью
Конгрессмены требуют расследовать, куда ушли выделенные Киеву деньги

Ранее в этот день стало известно, что, согласно опросу The Chicago Council on Global Affairs, число американцев, которые считают, что США должны как можно скорее подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров, составило 47%.

По мнению 46% респондентов, в настоящий момент ни Москва, ни Киев не имеют заметного преимущества в конфликте на Украине. Количество симпатий к России и Украине было равным, — по 26%.

48% респондентов заявили, что Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев столько, сколько для этого потребуется, даже если за это придется платить простым гражданам более высокими ценами на газ и еду. В то же время в июле при аналогичном исследовании за помощь Украине выступили 58% опрошенных.

В октябре член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Крис Стюарт заявил, что конгресс США не может бесконечно выделять деньги Украине без понимания стратегии президента страны Джо Байдена.

По его мнению, Байден финансирует Украину, но у него нет стратегии по предотвращению конфронтации с Россией. Также непонятна окончательная цель такой поддержки. Стюарт отмечает, что лидеру США «нужно объяснить американцам» причины выделения таких огромных сумм на поддержку Украины из их налогов.

В том же месяце агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране и ждут того же от Евросоюза.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022