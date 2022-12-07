Американист заявил об усталости жителей США от Украины

В американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны. Об этом 7 декабря «Известиям» сообщил американист Малек Дудаков.

«Мы действительно видим то, что наблюдается определенная усталость в США по поводу украинского кейса. Чем дольше он продолжается, тем более популярными будут настроения, связанные с тем, что нужно идти на мирные переговоры с Россией. Но настроения общества напрямую не влияют на решения Вашингтона. Поэтому, пока у политического класса будет возможность продвигать антироссийскую повестку, он будет этим заниматься», — сказал эксперт.

Однако, по мнению Дудакова, в перспективе давление общества на Вашингтон будет усиливаться с призывами сократить финансовое влияние в Украину.

«Американское общество хотело бы, чтобы больше внимания уделялось решению внутриамериканских проблем», — заключил он.

Ранее в этот день стало известно, что, согласно опросу The Chicago Council on Global Affairs, число американцев, которые считают, что США должны как можно скорее подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров, составило 47%.

По мнению 46% респондентов, в настоящий момент ни Москва, ни Киев не имеют заметного преимущества в конфликте на Украине. Количество симпатий к России и Украине было равным, — по 26%.

48% респондентов заявили, что Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев столько, сколько для этого потребуется, даже если за это придется платить простым гражданам более высокими ценами на газ и еду. В то же время в июле при аналогичном исследовании за помощь Украине выступили 58% опрошенных.

В октябре член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Крис Стюарт заявил, что конгресс США не может бесконечно выделять деньги Украине без понимания стратегии президента страны Джо Байдена.

По его мнению, Байден финансирует Украину, но у него нет стратегии по предотвращению конфронтации с Россией. Также непонятна окончательная цель такой поддержки. Стюарт отмечает, что лидеру США «нужно объяснить американцам» причины выделения таких огромных сумм на поддержку Украины из их налогов.

В том же месяце агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране и ждут того же от Евросоюза.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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