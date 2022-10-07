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В США заявили о невозможности бесконечно финансировать Украину

Крис Стюарт в колонке Fox News: США не могут бесконечно финансировать Украину без понимания стратегии президента Байдена
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Конгресс США не может бесконечно выделять деньги Украине без понимания стратегии президента страны Джо Байдена. Такое мнение высказал член палаты представителей американского конгресса от республиканской партии Крис Стюарт в своей колонке, опубликованной в Fox News в четверг, 6 октября.

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По его мнению, Байден финансирует Украину, но у него нет стратегии по предотвращению конфронтации с Россией. Также непонятна окончательная цель такой поддержки. Автор отмечает, что лидеру США «нужно объяснить американцам» причины выделения таких огромных сумм на поддержку Украины из их налогов.

«Я считаю безответственным тратить $12 млрд — и в общей сложности не менее $54 млрд — на финансирование усилий, которые не имеют определенного конца», — пишет он.

Автор добавляет, что США потратили слишком много денег на украинских конфликт для того, чтобы роль страны оставалась до сих пор неоднозначной.

4 октября Белый дом сообщил, что Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить очередной пакет военной помощи на сумму $625 млн.

Отмечается, что новая партия военной помощи будет включать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.

2 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране и ждут того же от Евросоюза.

30 сентября на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США, в котором говорится о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере $12,4 млрд. В частности, из этих средств планируется выделить $3 млрд на отправку военной техники и оружия. Сюда же входят транспортная поддержка, техобслуживание, поддержка по предоставлению разведданных вооруженным силам Украины и силам безопасности страны.

Еще $4,5 млрд планируется направить на экономическую поддержку Украины, включая обеспечение работы правительственных органов страны.

29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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