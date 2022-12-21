AP узнало о планах США поставить Киеву ЗРК Patriot

США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который войдет поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом 20 декабря сообщило агентство Associated Press.

По информации высокопоставленных источников агентства, в пакет помощи также войдет передача Киеву высокоточных управляемых бомб для украинских самолетов. Анонс поставки ожидается во время личной встречи президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, 21 декабря.

Порядка $1 млрд уйдет на поставки вооружения из арсеналов Пентагона. Еще $800 млн будет выделено Инициативой содействия безопасности Украины, которая предоставит Украине оружие, боеприпасы, а также обучение и другую помощь.

О вероятной встрече Зеленского и Байдена в Вашингтоне стало известно ранее в этот день. По информации журналиста Punchbowl News Эндрю Десидерио, президент Украины встретится с американскими законодателями в конгрессе, а также проведет личную встречу с Байденом. Это станет его первым иностранным визитом с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Пока никто из официальных представителей США или Украины не прокомментировал данные сообщения.

20 декабря телеканал CNN также сообщил, что визит Зеленского в США совпадет с планами администрации Байдена выделить Киеву новый пакет военной помощи. По данным телеканала, США могут направить Украине ЗРК Patriot.

16 декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что Вооруженные силы (ВС) США не располагают достаточным количеством ЗРК Patriot, и Вашингтону для отправки Киеву придется брать их из арсеналов своих союзников.

Днем ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ЗРК Patriot будет невозможно интегрировать в систему противовоздушной обороны Украины, они окажутся изолированными, поэтому станут легкой мишенью для Вооруженных сил России

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, опубликовал 13 декабря телеканал CNN. Это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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