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СМИ сообщили о планах Зеленского совершить официальный визит в США
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СМИ сообщили о планах Зеленского совершить официальный визит в США

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, совершит визит в Вашингтон и посетит Капитолий. Об этом сообщил корреспондент американского издания Punchbowl News Эндрю Десидерио в Twitter.

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Официально ни Вашингтон, ни офис Зеленского пока не прокомментировали данную информацию.

Десидерио обратил внимание на то, что это будет первый раз, когда Зеленский покинет Украину с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса.

Ожидается, что украинский лидер встретится с лидерами американского конгресса, а также с главами комитетов национальной безопасности США.

Автор подчеркнул, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси накануне разослала законодателям письмо, в котором призвала их приехать на следующее заседание конгресса, чтобы «уделить особое внимание демократии в среду вечером».

Новостной портал Axios подтвердил эту информацию. По его данным, Зеленский выступит на совместном заседании обеих палат американского конгресса. Украинский лидер, как ожидается, поблагодарит законодателей за многомиллиардную помощь Киеву, а также обоснует необходимость дополнительных выплат Киеву.

Отмечается, что полиция Вашингтона начала приготовления к городе к визиту президента Украины.

Как уточнил телеканал CNN со ссылкой на источники, Зеленский также встретится с президентом США Джо Байденом. Подчеркивается, что визит Зеленского в США совпадет с планами администрации Байдена выделить Киеву новый пакет военной помощи. По данным телеканала, США могут направить Украине ЗРК Patriot, однако решение до сих пор не принято.

Накануне, 20 декабря, офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал мнение, что американские власти готовят смену Владимиру Зеленскому в лице главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного более выгодного для США.

До этого, 15 декабря, председатель комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит сообщил, что ВСУ не смогут использовать американские ЗРК Patriot минимум полгода. По его словам, одна из проблем, которая стоит перед американской стороной, — обучение солдат ВСУ работать со сложным оружием. Он уточнил, что для обслуживания одной установки Patriot может понадобиться команда из 90 человек, а на обучение такого количества людей уходят месяцы.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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