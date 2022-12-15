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Экс-разведчик США Риттер предупредил Киев о трудностях использования ЗРК Patriot

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Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
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Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot будет невозможно интегрировать в систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, они окажутся изолированными, поэтому станут легкой мишенью для Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 14 декабря заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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«Patriot окажется изолирован, поэтому станет легкой мишенью. Я уверен, что их уничтожат довольно быстро», — сказал он.

По его мнению, украинцам потребуется в течение нескольких месяцев обучаться управлять такой системой в США, так как это единственное место, где тренируют военных для Patriot.

Риттер считает, что при этом поставки комплекса не повлияют на исход конфликта, Украина проиграет в любом случае.

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, опубликовал телеканал CNN. Изначально это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности. США всё глубже втягиваются в конфликт и без предоставления комплексов Patriot, отметили в российской дипмиссии.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова считает, что поставки Киеву американских ЗРК Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт.

9 декабря Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн.

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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