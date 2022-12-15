Захарова спрогнозировала последствия поставок Киеву ЗРК Patriot
Поставки Киеву американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт. Об этом в четверг, 15 декабря, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что намерение Вашингтона предоставить Украине батарею противоракетной обороны было озвучено 13 декабря.
«Ранее многие эксперты, в том числе и за океаном, сомневались в разумности такого шага, который ведет к эскалации конфликта, повышает риск прямого втягивания американской армии в боевые действия», — отметила дипломат.
Ранее в четверг в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности. США всё глубже втягиваются в конфликт и без предоставления комплексов Patriot, отметили в российской дипмиссии.
Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать ВСУ ЗРК Patriot, опубликовал телеканал CNN. Изначально это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.
9 декабря Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн.
Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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