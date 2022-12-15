Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции «похвалили» лидеров ЕС за усугубление кризиса в Европе
Мир
При столкновении автобуса с грузовиком в Турции пострадали 20 человек
Общество
Жителя Хабаровска осудили на 12,5 лет колонии за госизмену
Происшествия
Севшее на мель на Сахалине судно повалилось набок
Культура
Генри Кавилла не вернут к роли Супермена в киновселенной DC
Происшествия
Число раненых при ударе ВСУ по центру Донецка выросло до девяти
Армия
В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска
Мир
В Киргизии министру запретили выступать с докладом на русском языке
Наука
Крупный астероид приблизится к Земле 15 декабря
Экономика
В Китае заявили о готовности укрепления сотрудничества с РФ в энергосфере
Мир
Генсек ООН призвал разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе
Туризм
Около 630 тыс. россиян отправятся в туры на новогодние праздники
Сюжет:

Захарова спрогнозировала последствия поставок Киеву ЗРК Patriot

Захарова заявила, что поставки Киеву ЗРК Patriot повысят риск втягивания армии США в конфликт
0
Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки Киеву американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт. Об этом в четверг, 15 декабря, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что намерение Вашингтона предоставить Украине батарею противоракетной обороны было озвучено 13 декабря.

«Ранее многие эксперты, в том числе и за океаном, сомневались в разумности такого шага, который ведет к эскалации конфликта, повышает риск прямого втягивания американской армии в боевые действия», — отметила дипломат.

Прощай, оружие: в США задумались о сокращении военной помощи Киеву
Утрата демократами контроля над конгрессом может вынудить Байдена сократить поставки вооружений Украине

Ранее в четверг в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности. США всё глубже втягиваются в конфликт и без предоставления комплексов Patriot, отметили в российской дипмиссии.

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать ВСУ ЗРК Patriot, опубликовал телеканал CNN. Изначально это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.

9 декабря Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на $275 млн.

Москва неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022