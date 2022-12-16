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WSJ указала на нехватку у США зенитно-ракетных комплексов Patriot для Киева

WSJ: в США признали нехватку зенитно-ракетных комплексов Patriot для отправки Киеву
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Фото: REUTERS
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Вооруженные силы США не располагают достаточным количеством зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, и Вашингтону для отправки Киеву придется брать их из арсеналов своих союзников. Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal (WSJ).

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В материале от 15 декабря отмечается, что на этой неделе появилась информация о том, что решение отправить ЗРК Patriot на Украину может быть вскоре утверждено.

При этом, как сообщается в публикации, у Вашингтона слишком мало ЗРК и США не в состоянии удовлетворить потребности в противоракетной обороне.

В WSJ полагают, что дефицит ЗРК Patriot демонстрирует халатность Вашингтона.

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, опубликовал 13 декабря телеканал CNN. Это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже президент США Джо Байден.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ЗРК Patriot будет невозможно интегрировать в систему противовоздушной обороны Украины, они окажутся изолированными, поэтому станут легкой мишенью для Вооруженных сил России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставки Киеву американских зенитных ракетных комплексов Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров указал, что поставки США вооружения на Украину, особенно ЗРК Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО, а Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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