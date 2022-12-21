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В новый пакет военной помощи Киеву от США вошла система ПВО Patriot

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Фото: ТАСС/Krystian Maj
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США в свой новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которую запрашивала Украина. Об этом заявил 21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

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На этот раз помощь Украине будет предоставлена на сумму порядка $1,85 млрд, включая указанные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

По словам госсекретаря, новый масштабный пакет военной помощи Киеву подразумевает «расширенные возможности в сфере противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов, а также критически важное снаряжение, которое Украина применяет на поле боя».

«Таким образом, общий объем военной помощи США Украине составит беспрецедентные $21,9 млрд с момента прихода к власти нынешней администрации», — указал Блинкен.

Ранее в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что Германия не против того, чтобы передать ЗРК Patriot для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако в данный момент страна не располагает доступными системами.

Тогда же появилась информация о том, что США намерены включить в новый пакет военной помощи Украины комплекты ЗРК Patriot. При этом представитель Белого дома отмечал, что украинских военных будут обучать управлению этим вооружением «в третьей стране» и это «займет некоторое время».

До этого, 16 декабря, газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы (ВС) США не располагают достаточным количеством ЗРК Patriot и Вашингтону для отправки Киеву придется брать их из арсеналов своих союзников.

15 декабря в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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