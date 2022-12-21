В новый пакет военной помощи Киеву от США вошла система ПВО Patriot

США в свой новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которую запрашивала Украина. Об этом заявил 21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

На этот раз помощь Украине будет предоставлена на сумму порядка $1,85 млрд, включая указанные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

По словам госсекретаря, новый масштабный пакет военной помощи Киеву подразумевает «расширенные возможности в сфере противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов, а также критически важное снаряжение, которое Украина применяет на поле боя».

«Таким образом, общий объем военной помощи США Украине составит беспрецедентные $21,9 млрд с момента прихода к власти нынешней администрации», — указал Блинкен.

Ранее в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что Германия не против того, чтобы передать ЗРК Patriot для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако в данный момент страна не располагает доступными системами.

Тогда же появилась информация о том, что США намерены включить в новый пакет военной помощи Украины комплекты ЗРК Patriot. При этом представитель Белого дома отмечал, что украинских военных будут обучать управлению этим вооружением «в третьей стране» и это «займет некоторое время».

До этого, 16 декабря, газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы (ВС) США не располагают достаточным количеством ЗРК Patriot и Вашингтону для отправки Киеву придется брать их из арсеналов своих союзников.

15 декабря в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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