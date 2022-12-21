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Власти ФРГ сообщили об отсутствии доступных ЗРК Patriot для передачи Украине

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Damian Burzykowski
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Германия не против того, чтобы передать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако в данный момент страна не располагает доступными системами. Об этом 21 декабря рассказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.

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Хебештрайт пояснил, что те ЗРК Patriot, которые Германия могла передать на Украину, в данный момент расположены на территории восточной Польши и обеспечивают безопасность воздушного пространства НАТО.

«Это три доступные системы Patriot. Таким образом, дело не в том, что Германия не хочет делать конкретный шаг, а в том, что нет доступных систем», — пояснил официальный представитель.

Ранее 21 декабря появилась информация о том, что США намерены включить в новый пакет военной помощи Украины комплекты ЗРК Patriot. Отмечается, что украинских военных будут обучать управлению этим вооружением «в третьей стране» и это «займет некоторое время».

В этот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал о том, что визит главы государства Владимира Зеленского в Вашингтон активизирует военное сотрудничество между двумя странами. Кроме того, по данным источников газеты Politico, украинская делегация во главе с Зеленским намерена просить у Байдена ракетные системы большой дальности и разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

До этого, 16 декабря, газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы (ВС) США не располагают достаточным количеством ЗРК Patriot и Вашингтону для отправки Киеву придется брать их из арсеналов своих союзников.

15 декабря в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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