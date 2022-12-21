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На Украине выразили уверенность в активизации военного сотрудничества с США

Подоляк заявил, что военное сотрудничество с США активизируется после встречи Зеленского с Байденом
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Фото: Global Look Press/Senior Airman Beaux Hebert
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил 21 декабря в интервью агентству Reuters уверенность в том, что визит главы государства Владимира Зеленского в Вашингтон активизирует военное сотрудничество между двумя странами.

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«По моему мнению, визит, несомненно, активизирует и оптимизирует основные области военного сотрудничества, мобилизует политическую поддержку обеих партий», — сказал он.

Он также назвал «символичным и знаменательным» визит Зеленского в США сразу после посещения города Артемовск (украинское название — Бахмут).

В среду, 21 декабря, Зеленский прибудет в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и выступления в конгрессе. Также несколько американских СМИ сообщили, что Зеленский в ходе выступления перед законодателями США поблагодарит членов конгресса за помощь, оказанную Киеву, и обоснует необходимость дополнительных трат на Украину.

Кроме того, по данным источников газеты Politico, украинская делегация во главе с Зеленским намерена просить у Байдена ракетные системы большой дальности и разведывательно-ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

В Белом доме сообщили в свою очередь, что визит Зеленского является сигналом миру о том, что Вашингтон не перестанет поддерживать Киев. Там также подчеркнули, что США не собираются отправлять свои войска на Украину ни в этом, ни в следующем году.

Между тем администрация Байдена анонсировала, что включит в новый пакет военной помощи Киеву комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Украинских военных будут обучать управлению этим зенитно-ракетным комплексом «в третьей стране», что займет некоторое время.

Также США продолжат уделять внимание и другим формам поддержки ПВО Украины, включая NASAMS, HAWK, Stingers и оборудование для борьбы с БПЛА.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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