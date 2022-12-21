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Белый дом назвал визит Зеленского в США сигналом миру о поддержке Украины Штатами

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Фото: Соцсети
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в США является сигналом миру о том, что Вашингтон не перестанет поддерживать Киев. Об этом 21 декабря заявил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинге.

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«Речь идет о том, чтобы послать сигнал [президенту России Владимиру] Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется», — указал чиновник.

При этом он отметил, что в Вашингтоне пока не видят дипломатического способа, который бы позволил разрешить конфликт «на справедливых условиях». США не станет подталкивать Зеленского к переговорам и продолжит придерживаться принципа «ничего об Украине без самой Украины».

В заключение он подчеркнул, что США не собираются отправлять свои войска на Украину ни в в этом, ни в следующем году.

Ранее в этот день сообщалось, что Зеленский 21 декабря прибудет в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Как рассказала пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер, Байден пригласил украинского лидера посетить Вашингтон, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность США Украине. Президент Украины помимо прочего намерен выступить в конгрессе.

Кроме того, во время визита Зеленского президент США намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине.

Associated Press сообщало, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который войдет поставка зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Информацию о том, что власти США намерены в ближайшее время передать Киеву ЗРК Patriot, впервые опубликовал 13 декабря телеканал CNN. Это решение должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а затем уже Байден.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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