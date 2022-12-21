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США включат в новый пакет военной помощи Украине ЗРК Patriot

В администрации США заявили, что системы Patriot войдут в новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд
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Фото: Global Look Press
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США включат в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщил 21 декабря представитель американской администрации.

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«Завтра президент [США Джо] Байден объявит о новом крупном пакете почти на $2 млрд помощи в области безопасности для Украины. Он будет содержать очень важный новый потенциал: ракетную батарею Patriot», — приводятся слова представителя администрации на сайте Белого дома.

Отмечается, что украинских военных будут обучать управлению этим вооружением «в третьей стране» и это «займет некоторое время».

Также указывается, что США продолжат уделять внимание и другим формам поддержки ПВО Украины, включая NASAMS, HAWK, Stingers и оборудование для борьбы с БПЛА.

Между тем представитель американской администрации подчеркнул, что США «ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году» не пойдут на отправку сил страны на Украину для участия в боевых действиях против РФ.

«Президент [Байден] дал очень четко понять, что ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году США не отправят войска на Украину для того, чтобы напрямую сражаться с Россией. Вместо этого мы отправляем Украине военное оборудование и передовые вооружения на млрд долларов», — сказал он, отметив, что Вашингтон не ищет прямой конфронтации с Москвой.

О возможности поставки Киеву Вашингтоном этого вооружения ранее писали зарубежные СМИ.

16 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы (ВС) США не располагают достаточным количеством ЗРК Patriot и Вашингтону для отправки Киеву придется брать их из арсеналов своих союзников.

15 декабря офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot будет невозможно интегрировать в систему ПВО Украины. По его мнению, они окажутся изолированными, поэтому станут легкой мишенью для ВС РФ.

В тот же день в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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