 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Политика
В Минске стартовали переговоры Путина и Лукашенко
Общество
На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение
Авто
Техосмотр в России с 1 января 2023 года подорожает в полтора раза
Мир
Великобритания выступила против переговоров по остановке огня на Украине
Наука
«Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»
Общество
Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Свыше 1 тыс. российских туристов уже возвращены из Египта
Общество
Путин рекомендовал выдавать земельные участки в Подмосковье и Крыму за заслуги в СВО
Мир
Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
Армия
Бойцы группы «Викинг» сожгли опорный пункт наемников под Марьинкой
Армия
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Мир
Девять стран ЕС выступили против лимита цен на газ
/

«Подняли «птичку», засекли точку, передали артиллеристам, те отработали»

Окопная правда одной из наиболее горячих точек Луганской Народной Республики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кременной в ЛНР бои не смолкают ни на час: противостояние здесь непрерывное, ВСУ ежедневно пытается нащупать брешь в российской обороне, продвинуться вперед. Одно из подразделений, что держит фронт на этом участке, — добровольческий батальон БАРС-13. Специальный корреспондент «Известий» побывал на его позициях и узнал, как проходят боевые будни солдат, что удается увидеть с помощью БПЛА и какие правила, исходя из реалий нового времени, просятся в воинский устав.

Автомат и лопата

Я прибываю на одну из линий обороны под городом Кременная, куда так рвутся ВСУ. Отсюда открывается оперативный простор для наступления на север республики. Лес, корабельные сосны в небо — во время мирной жизни здесь было не протолкнуться от отдыхающих. Сегодня нужно внимательно смотреть под ноги во избежание сюрпризов, а на каких-то 30–50 м в сторону от позиций вообще шагу не ступишь: сплошные растяжки (наши).

Основная наша работа — родину защищать
Новая линия обороны

Новая линия обороны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Бойцы — кто в бушлатах, кто в гимнастерках, а кто в обычных, черных от пота, свитерах — роют капониры и траншеи: возводят дополнительную линию обороны на случай механизированной (танковой) атаки противника. Таких линий, располагающихся на отдалении друг от друга, должно быть несколько, чтобы при наступлении превосходящих сил спокойно отодвигаться, оказывая сопротивление и дожидаясь подмоги.

— Основная работа? — спрашиваю я ребят, имея в виду, что на фронте копать приходится чаще, чем стрелять.
Основная наша работа — Родину защищать! — отвечает мне здоровяк-богатырь, отрываясь от земли. — А это, — указывает он на штыковую лопату, — мы жизни свои защищаем.

Опорные пункты рассыпаны по всему лесу. На каждом определенное количество бойцов, держащих свою точку. Стандартный арсенал.

Основная наша работа — родину защищать
военный
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Вот пулемет Калашникова, который не даст пройти ни одному врагу, — перебирает на бруствере оружие ростовчанин с позывным Купор. — «Трубы», то есть гранатометы, если техника попрет. Дымовые гранаты. А это «Аннушка», — прижимает он к груди АК, на ремне которого выведено крупными буквами женское имя, — в честь моей девушки. Там она меня согревала, а тут автомату приходится.

Без передышки

Сопровождает на позициях меня боец с позывным Авось — огромный, краснобородый, похожий на Соловья-разбойника. Лес беспрерывно вздрагивает от артиллерийской канонады, бьют наши — из «Градов», 152-х пушек, гаубиц. От некоторых близких выходов и ударной волны сверху осыпаются с сосен дождевые капли.

— Протяжный шелестящий свист — это гаубицы, — поясняет Авось. — А глухой и тупой — 152-е.

Украинские болванки прилетают сюда тоже. Стволы деревьев тут и там «покусаны». В один момент где-то поблизости раздается характерный оглушающий треск, и рядом — пять-шесть метров — с противным шелестом плюхается на землю увесистый осколок.

Замираем.

Основная наша работа — родину защищать
Добровольцы Тёркин, Одесса, Авось

Добровольцы Теркин, Одесса, Авось

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Ударило далеко, — хмурится Авось. — А этот на излете, видно, достал досюда.

На ближайшей позиции бойцы готовят завтрак: вареные яйца, хлеб с паштетом, кофе на костре. Старший — полковник юстиции в отставке из Москвы с позывным Адвокат. Дуло его автомата зачехлено рукодельным полотняным наконечником.

— Чтобы песок не засыпался, — объясняет он. — В случае необходимости — снимать не надо, отлетает сам. Проверено!

И рассказывает, что два дня назад в темноте к ним вплотную подошла украинская диверсионно-разведывательная группа из трех человек. Заметил их боец в позывным Солдат. Открыли огонь. Не обнаружили бы вовремя — кто знает, чем обернулось бы…

Основная наша работа — родину защищать
Бойцы группы БПЛА выбирают место для пуска квадрокоптера

Бойцы группы БПЛА выбирают место для пуска квадрокоптера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Сам Солдат тут же — 28-летний парень родом из Кузбасса, шахтер. По его словам, ждал мобилизации всё лето, не дождался и в начале сентября отправился в Донбасс добровольцем. Родные, правда, до последнего не пускали, запирали в квартире. Вырвался. И вот теперь, глядя на меня, светится, то ли от того, что ДРГ засек и ребят спас... Но скорее от того, что находится там, куда так стремился и где чувствует себя среди своих и на своем законном месте.

В укрытие!

Двое бойцов в соседнем укреплении — бывалые. Один — Одесса, в ДНР с 2014-го. Второй — Теркин, прошел и Донбасс, и Сирию. Одесса предсказуемо из «города у Черного моря». Теркина в жизни зовут Василий. Представившись, он тут же начинает читать наизусть строфу из поэмы Твардовского:

— «Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль».
— А медаль есть? — спрашиваю.
— Несколько, — говорит просто. — «За храбрость», «Ветеран боевых действий», «Легионер I степени».

Основная наша работа — Родину защищать
Ветераны Одесса и Теркин

Ветераны Одесса и Теркин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Рядом работают саперы. Чечен — русский уроженец Грозного, пожилой мужчина. И его помощник — Лев из Калининграда. Оба спокойные и невозмутимые, как и подобает тем, кому нельзя ошибаться. Объясняют, что сначала разминировали лес — обезвреживали украинские мины, теперь расставляют свои взрывные устройства. Чечен от разговора уклоняется: «Меня и так все знают». А Лев делится, что приехал сюда вслед за братьями. Первым пошел старший — он сейчас командир разведки в этом же БАРСе. Затем брат-двойняшка Льва, — он служит в «Ахмате».

Во время разговора у нас над головой зависает «птичка» — украинский БПЛА. Летит низко, выдавая себя рокотом.

— В укрытие! — следует команда.

Основная наша работа — родину защищать
Сапер Лев показывает правила установки мины одному из сослуживцев

Сапер Лев показывает правила установки мины одному из сослуживцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Прячемся. А потом рассредоточиваемся, покидаем с Авосем позиции. Какое-то время стоим, прижавшись к соснам: единственный способ остаться незамеченным на открытом пространстве. БПЛА совершает еще один вираж, срисовывая квадрат, чтобы после, вероятно, нанести прицельный артиллерийский удар.

Позже командир батальона Сергей с позывным Фомич поделится, что современные реалии, конечно, требуют корректировки воинского устава, который, как известно, написан кровью. Ключевой аргумент — всё те же БПЛА, новое оружие. В связи с угрозами, которые они несут, недопустимо, например, любое скопление живой силы, и особенно техники, на месте или при передвижении, даже если кругом тишь да гладь.

Как на ладони

Старший по беспилотникам в БАРС-13 — дончанин Агат. В прошлом — разработчик компьютерных игр и специалист по схемотехнике.

Рассказывает, что из последних результатов работы его группы — обнаружение в 7 км от линии соприкосновения гаубицы противника «Панцер-2000», установку удалось поразить. Или недавно выявили, что на одной из водных преград ВСУ используют понтоны, которые подтапливают на 2–3 м и тем самым делают фактически неуязвимыми для наших ударов: когда нужно — поднял, когда нужно — спрятал обратно под воду, а если прилетит — не повредит.

Из сегодняшнего — обнаружение украинского танка, который беспрепятственно и больно бил по нашим позициям.

Основная наша работа — родину защищать
Пуск беспилотника, дончанин Агат

Пуск беспилотника, дончанин Агат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Подняли «птичку», засекли точку в густом лесу, откуда выходили дымы после выходов, — говорит дончанин. — Передали координаты артиллеристам, те отработали. Точно не установили — удалось ли уничтожить, лес помешал. Но стрелять прекратил! Либо удрал, либо поврежден и выведен из строя.

По словам Агата, в подразделении используются коммерческие китайские квадрокоптеры. До недавнего времени они проявляли себя нормально, но в последние месяцы появилась внезапная «неуправляемость».

Компании китайско-американские, и, вероятнее всего, американцы передают украинской стороне всю необходимую информацию и программное обеспечение для перехватов. Были случаи, когда мы запускали БПЛА, он уходил и не возвращался, — объясняет военный. — Сейчас, кстати, украинцы приступают к выпуску наземных беспилотников — небольших и сравнительно недорогих вездеходов, способных подвозить грузы в опасные зоны, эвакуировать раненых, выявлять огневые точки. Занимаются вплотную, в следующем году жди на театре военных действий этой техники. Что делать нам? Разрабатывать свое. Давать достойный и своевременный ответ.

Сергей Прудников, Кременная

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022